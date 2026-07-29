Événement Émeraude Cinéma Anesthésia Émeraude Cinéma Dinard

Informations pratiques

Dinard

Événement Émeraude Cinéma Anesthésia

Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Documentaire de Damien Boyer

Alors que la légalisation de l’aide à mourir continue de diviser les sociétés occidentales, ANESTHÉSIA mène une enquête exceptionnelle sur la fin de vie au cœur de plusieurs pays qui ont déjà franchi le pas. Aux Pays-Bas, Marga tente de survivre à l’euthanasie de sa fille de 31 ans atteinte d’anorexie sévère. En Belgique, Claire cherche à comprendre pourquoi son père a préféré mourir alors qu’ils partageaient la même maladie neurodégénérative. En Suisse, un metteur en scène revient sur le voyage qui l’a conduit à accompagner une amie vers le suicide assisté. Au Québec, l’annonce d’une demande d’aide médicale à mourir bouleverse une famille autochtone entière. En Écosse, des élus racontent pourquoi ils ont finalement rejeté un projet de légalisation.

Tout public.

1h42. .

Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

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English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Anesthésia Dinard a été mis à jour le 2026-07-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme