Événement Émeraude Cinéma Anesthésia Émeraude Cinéma Dinard
lundi 3 août 2026 · Émeraude Cinéma · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Événement Émeraude Cinéma Anesthésia
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Documentaire de Damien Boyer
Alors que la légalisation de l’aide à mourir continue de diviser les sociétés occidentales, ANESTHÉSIA mène une enquête exceptionnelle sur la fin de vie au cœur de plusieurs pays qui ont déjà franchi le pas. Aux Pays-Bas, Marga tente de survivre à l’euthanasie de sa fille de 31 ans atteinte d’anorexie sévère. En Belgique, Claire cherche à comprendre pourquoi son père a préféré mourir alors qu’ils partageaient la même maladie neurodégénérative. En Suisse, un metteur en scène revient sur le voyage qui l’a conduit à accompagner une amie vers le suicide assisté. Au Québec, l’annonce d’une demande d’aide médicale à mourir bouleverse une famille autochtone entière. En Écosse, des élus racontent pourquoi ils ont finalement rejeté un projet de légalisation.
Tout public.
1h42. .
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
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English :
L’événement Événement Émeraude Cinéma Anesthésia Dinard a été mis à jour le 2026-07-23 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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