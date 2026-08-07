Événement Émeraude Cinéma Insidious Émeraude Cinéma Dinard
lundi 24 août 2026 · Émeraude Cinéma · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Événement Émeraude Cinéma Insidious
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Cet été, découvrez une sélection de films d’horreur tous les lundis et vendredis soir !
Programme du jour Insidious, l’invasion du lointain, de Jacob Chase.
Gemma, une jeune mère élève sa fille dans la maison de son enfance. Elle découvre qu’elle peut voyager dans le Lointain, ce royaume purgatoire des âmes perdues au cœur de l’univers d’Insidious. Lorsqu’une entité malveillante s’en prend à elle, Gemma révèle un pouvoir qui change tout elle ne se contente pas d’entrer dans le Lointain, elle peut ramener dans le monde réel ce qui s’y trouve. Une fois que les démons prennent conscience de son pouvoir, notre monde devient alors leur terrain de jeu.
Interdit 12 ans. .
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
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English :
L’événement Événement Émeraude Cinéma Insidious Dinard a été mis à jour le 2026-08-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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