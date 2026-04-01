Evénement Hoalen Expo photo avec Renōm Studio Magasin Hoalen Ocean Store Saint-Lunaire

Saint-Lunaire

Evénement Hoalen Expo photo avec Renōm Studio

Magasin Hoalen Ocean Store 157, boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 18:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Le magasin Hoalen vous convie au vernissage de l’exposition photographique avec Renōm Studio, jeudi 23 avril dès 18 h.

Originaire de Bretagne, Jean Reneaume, créateur de Renōm Studio, est un photographe autodidacte, animé par l’océan et les liens humains. C’est à Biarritz qu’il a commencé a photographier le surf et tout ce qu’il représente ; la liberté, l’engagement et le rapport intime à la nature. Son plus grand plaisir reste de photographier ses amis et sa famille, ici en Bretagne, là où tout semble réuni.

L’occasion de partager la passion de la mer et de se retrouver pour un moment convivial autour d’un verre. .

Magasin Hoalen Ocean Store 157, boulevard du Général de Gaulle Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 58 72 51

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L’événement Evénement Hoalen Expo photo avec Renōm Studio Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme