ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône
samedi 29 août 2026 · Château de Ray-sur-Saône · Ray-sur-Saône
Informations pratiques
Ray-sur-Saône
ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires
Château de Ray-sur-Saône 8 Rue du Château Ray-sur-Saône Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Avec l’association AROM 70
Les antiquaires s’invitent dans le parc du château de Ray-sur-Saône. Une trentaine d’exposants, venant de la France entière, proposent sur ce salon des tableaux, des sculptures, de la verrerie et objets anciens du XVIIIe au XXe siècle. À 15h30, Marion Lenoir, chargée des collections du château, animera une conférence pour vous faire découvrir les collections du site et retracer l’histoire des nombreuses acquisitions au fil du temps. .
Château de Ray-sur-Saône 8 Rue du Château Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 77 37 chateauderay@haute-saone.fr
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English : ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires
L’événement ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires Ray-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme