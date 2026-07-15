UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ray-sur-Saône

ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône

samedi 29 août 2026 · Château de Ray-sur-Saône · Ray-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Château de Ray-sur-Saône
Adresse
8 Rue du Château
Ville
70130 Ray-sur-Saône
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Ray-sur-Saône

ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires

Château de Ray-sur-Saône 8 Rue du Château Ray-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Avec l’association AROM 70
Les antiquaires s’invitent dans le parc du château de Ray-sur-Saône. Une trentaine d’exposants, venant de la France entière, proposent sur ce salon des tableaux, des sculptures, de la verrerie et objets anciens du XVIIIe au XXe siècle. À 15h30, Marion Lenoir, chargée des collections du château, animera une conférence pour vous faire découvrir les collections du site et retracer l’histoire des nombreuses acquisitions au fil du temps.   .

Château de Ray-sur-Saône 8 Rue du Château Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 77 37  chateauderay@haute-saone.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires

L’événement ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires Ray-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme