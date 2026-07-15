ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires Château de Ray-sur-Saône Ray-sur-Saône

Informations pratiques

Ray-sur-Saône

ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires

Château de Ray-sur-Saône 8 Rue du Château Ray-sur-Saône Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Avec l’association AROM 70

Les antiquaires s’invitent dans le parc du château de Ray-sur-Saône. Une trentaine d’exposants, venant de la France entière, proposent sur ce salon des tableaux, des sculptures, de la verrerie et objets anciens du XVIIIe au XXe siècle. À 15h30, Marion Lenoir, chargée des collections du château, animera une conférence pour vous faire découvrir les collections du site et retracer l’histoire des nombreuses acquisitions au fil du temps. .

Château de Ray-sur-Saône 8 Rue du Château Ray-sur-Saône 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 95 77 37 chateauderay@haute-saone.fr

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English : ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires

L’événement ÉVÉNEMENT Salon des antiquaires Ray-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme