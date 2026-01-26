Evènement Woof Challenge Les Magny

Auberge le Rullet Les Magny Haute-Saône

Gratuit
Début : 2026-05-30 10:00:00
2026-05-30

CVSB Refuge animalier vous propose une journée dédiée à nos amis les chiens: chasse au trésor, parcours d’obstacles, agility, démonstrations, etc…. Restauration sur place.   .

Auberge le Rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 48 03 77 

