Evènement Woof Challenge Les Magny

Evènement Woof Challenge

Auberge le Rullet Les Magny Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

CVSB Refuge animalier vous propose une journée dédiée à nos amis les chiens: chasse au trésor, parcours d’obstacles, agility, démonstrations, etc…. Restauration sur place. .

Auberge le Rullet Les Magny 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 48 03 77

English : Evènement Woof Challenge

