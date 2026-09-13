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Événements Coder son premier site web avec Dekode à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque de la Cité · Genève

Événements Coder son premier site web avec Dekode à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de la Cité
Adresse
Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève
Ville
1204 Genève
Tarif
Gratuit

Événements
Coder son premier site web avec Dekode à la Bibliothèque de la Cité Mercredi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

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Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Afbcd0521-4229-4b41-bece-e737d5be5c52&locale=fr »}] [{« link »: « https://dekode.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/
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