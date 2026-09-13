Événements Coder son premier site web avec Dekode à la Bibliothèque de la Cité, Bibliothèque de la Cité, Genève

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Événements

Coder son premier site web avec Dekode à la Bibliothèque de la Cité Mercredi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque de la Cité

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00

Le saviez-vous ? Le web a été inventé à Genève. Chaque site web a été écrit, ligne après ligne, par quelqu’un. Dans cet atelier de l’école DEKODE, découvrez comment ça fonctionne vraiment en créant votre propre site sur le thème de votre choix. Un expert vous guide, montrant les premières lignes de code et des exemples concrets — avant de le publier en ligne !

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève 1204 http://www.bm-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3Afbcd0521-4229-4b41-bece-e737d5be5c52&locale=fr »}] [{« link »: « https://dekode.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-cite/

Découvrez comment fonctionne le web en créant votre propre site sur le thème de votre choix !

Dekode