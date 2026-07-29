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AGENDA · Binic-Étables-sur-Mer

Event Bar à vinyles & Italie Cocktails Pizza Party Quai de Courcy Binic-Étables-sur-Mer

mardi 25 août 2026 · Quai de Courcy · Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Quai de Courcy
Adresse
Bar Chez Charly
Ville
22520 Binic-Étables-sur-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Binic-Étables-sur-Mer

Event Bar à vinyles & Italie Cocktails Pizza Party

Quai de Courcy Bar Chez Charly Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25 21:00:00

Date(s) :
2026-08-25

Tout l’été, retrouvez une ambiance musicale face à la mer avec DJ sets, soirées vinyles et performances live.   .

Quai de Courcy Bar Chez Charly Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Event Bar à vinyles & Italie Cocktails Pizza Party Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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