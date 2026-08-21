AGENDA · Noisy-le-Sec
EVERYTIME, Le Trianon, Noisy-le-Sec
mardi 22 septembre 2026 · Le Trianon · Noisy-le-Sec
Informations pratiques
EVERYTIME Mardi 22 septembre, 20h15 Le Trianon Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T20:15:00+02:00 – 2026-09-22T22:23:00+02:00
Fin : 2026-09-22T20:15:00+02:00 – 2026-09-22T22:23:00+02:00
EVERYTIME
Le Trianon Place Carnot, Romainville Noisy-le-Sec 93130 Haut-Goulet – Jules Auffret Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.cinematrianon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://romainvilleletrianon.cine.boutique/media/3539?showId=67856 »}]
Everytime
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