EVIDANSE PARADOX Couffoulens
EVIDANSE PARADOX Couffoulens vendredi 5 juin 2026.
EVIDANSE PARADOX
5 Route de Pomas Couffoulens Aude
Tarif : 20.8 – 20.8 – 20.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
4ème édition Evidanse
PARADOX Cabaret contemporain Cie Portes Sud Loriane Wagner
Dès 15 ans -Durée 1h00
Dans cette pièce, à la lisière entre le cabaret et la danse, Loriane Wagner, chorégraphe et artiste complice du Théâtre dans les Vignes, s’intéresse dans ses spectacles à l’impact de l’homme sur la planète.
Dans Paradox , elle choisit de mettre en scène des créatures. Avec Marion Dhombres, chanteuse lyrique et aussi créature dans le cabaret travesti Madame Arthur, elle imagine un espace à la fois burlesque et léger.
Autour de ces personnages fantasques, Loriane Wagner réunit danseurs, créatures et musiciens. Ces créatures n’ont pas de discours politique, elles le sont par essence.
Elles sont le symbole de liberté, monstrueuses et sublimes. En les observant affranchies de tous carcans, nous nous interrogerons sur notre perception et sur notre juste place dans la société.
La créature ne serait-elle pas la figure héroïque tant recherchée dans ce monde en perdition ?
Chorégraphie Loriane Wagner
Musique Romain Preuss
Consultants Fannie Lineros & Mathieu Jédrazac
Lumières Alexis Surjous
Costumes Noemie Devi Payen
Avec Kova Réa, Marion Dhombres, Isabelle Leroy, Aaron Belabid, Maude Vergnaud
Restauration sur place Réservation obligatoire
5 Route de Pomas Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55 theatredanslesvignes@tdlv.net
English :
4th edition Evidanse
PARADOX Contemporary cabaret Cie Portes Sud Loriane Wagner
From 15 years Duration: 1h00
In this piece, on the borderline between cabaret and dance, Loriane Wagner, choreographer and partner of Théâtre dans les Vignes, focuses on man?s impact on the planet.
In Paradox , she chooses to stage creatures. With Marion Dhombres, a lyric singer and also a creature in the transvestite cabaret Madame Arthur, she imagines a space that is both burlesque and light-hearted.
Around these whimsical characters, Loriane Wagner brings together dancers, creatures and musicians. These creatures have no political discourse; they are political in essence.
They are symbols of freedom, monstrous and sublime. By observing them freed from all shackles, we question our perception and our rightful place in society.
Could the creature be the heroic figure so sought-after in this world in perdition?
Choreography Loriane Wagner
Music Romain Preuss
Consultants Fannie Lineros & Mathieu Jédrazac
Lighting Alexis Surjous
Costumes Noemie Devi Payen
With Kova Réa, Marion Dhombres, Isabelle Leroy, Aaron Belabid, Maude Vergnaud
Catering on site Reservations required
German :
4. Ausgabe Evidanse
PARADOX Zeitgenössisches Kabarett Cie Portes Sud Loriane Wagner
Ab 15 Jahren -Dauer 1h00
In diesem Stück an der Grenze zwischen Kabarett und Tanz beschäftigt sich Loriane Wagner, Choreographin und Künstlerin und Komplizin des Théâtre dans les Vignes, in ihren Aufführungen mit den Auswirkungen des Menschen auf den Planeten.
In Paradox entschied sie sich dafür, Kreaturen auf die Bühne zu bringen. Mit Marion Dhombres, einer lyrischen Sängerin und Kreatur im Travestiekabarett Madame Arthur, entwirft sie einen Raum, der zugleich burlesk und leicht ist.
Loriane Wagner vereint Tänzer, Kreaturen und Musiker um diese fantastischen Figuren herum. Diese Kreaturen haben keinen politischen Diskurs, sie sind es ihrem Wesen nach.
Sie sind ein Symbol der Freiheit, monströs und erhaben. Indem wir sie in ihrer Freiheit beobachten, hinterfragen wir unsere Wahrnehmung und unseren Platz in der Gesellschaft.
Ist die Kreatur nicht die Heldenfigur, die in dieser untergehenden Welt so dringend gesucht wird?
Choreografie Loriane Wagner
Musik Romain Preuss
Berater Fannie Lineros & Mathieu Jédrazac
Licht Alexis Surjous
Kostüme Noemie Devi Payen
Mit Kova Réa, Marion Dhombres, Isabelle Leroy, Aaron Belabid, Maude Vergnaud
Verpflegung vor Ort Reservierung erforderlich
Italiano :
4a edizione di Evidanse
PARADOX Cabaret contemporaneo Cie Portes Sud Loriane Wagner
Da 15 anni Durata: 1h00
In questo spettacolo, al confine tra cabaret e danza, Loriane Wagner, coreografa e artista associata del Théâtre dans les Vignes, si concentra sull’impatto dell’uomo sul pianeta.
In Paradox ha scelto di mettere in scena delle creature. Con Marion Dhombres, cantante lirica e anche lei creatura del cabaret travestito Madame Arthur, immagina uno spazio al tempo stesso burlesco e scanzonato.
Intorno a questi personaggi stravaganti, Loriane Wagner riunisce ballerini, creature e musicisti. Queste creature non hanno un discorso politico, ma sono politiche nella loro essenza.
Sono simboli di libertà, mostruosi e sublimi. Osservandoli liberati da tutte le catene, ci interrogheremo sulla nostra percezione e sul posto che ci spetta nella società.
La creatura potrebbe essere la figura eroica tanto ricercata in questo mondo in perdizione?
Coreografia Loriane Wagner
Musica Romain Preuss
Consulenti Fannie Lineros e Mathieu Jédrazac
Luci Alexis Surjous
Costumi Noemie Devi Payen
Con Kova Réa, Marion Dhombres, Isabelle Leroy, Aaron Belabid, Maude Vergnaud
Catering in loco Prenotazione obbligatoria
Espanol :
4ª edición de Evidanse
PARADOX Cabaret contemporáneo Cie Portes Sud Loriane Wagner
A partir de 15 años Duración: 1h00
En esta pieza, en la frontera entre el cabaret y la danza, Loriane Wagner, coreógrafa y artista asociada del Théâtre dans les Vignes, se centra en sus espectáculos en el impacto del hombre sobre el planeta.
En Paradox , ha optado por poner en escena criaturas. Con Marion Dhombres, cantante de ópera y también criatura del cabaret travesti Madame Arthur, imagina un espacio burlesco y desenfadado a la vez.
En torno a estos personajes caprichosos, Loriane Wagner reúne a bailarines, criaturas y músicos. Estas criaturas no tienen un discurso político, son políticas en esencia.
Son símbolos de libertad, monstruosos y sublimes. Al observarlas liberadas de toda atadura, nos cuestionaremos nuestra percepción y el lugar que nos corresponde en la sociedad.
¿Podría ser la criatura la figura heroica tan buscada en este mundo en perdición?
Coreografía Loriane Wagner
Música Romain Preuss
Asesores Fannie Lineros & Mathieu Jédrazac
Iluminación Alexis Surjous
Vestuario Noemie Devi Payen
Con Kova Réa, Marion Dhombres, Isabelle Leroy, Aaron Belabid, Maude Vergnaud
Catering in situ Imprescindible reservar
