Évocation de la vie de « notre p’tit train », Ancienne école, Les Hautes-Rivières

Informations pratiques

Évocation de la vie de « notre p’tit train » 19 et 20 septembre Ancienne école Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la vie de « notre p’tit train ».

Début du XXe siècle, grâce à la venue de la ligne de chemin de fer départementale : Monthermé – Hautes-Rivières, notre vallée, jusque-là retirée, va connaître un nouvel essor.

L’exposition photographique que nous vous proposons, ravivera les souvenirs, les anecdotes et le passé de cette voie ferrée, y compris sa partie éphémère Sorendal/Bohan (Belgique). Souvenirs encore vivaces dans les mémoires, tant elle a rythmé la vie du territoire.

Ancienne école 2 Place de l’école, 08800 Sorendal Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est +33 6 33 82 03 69 L’ancienne école de Sorendal a été construite en 1904 à la place de la toute première école mixte de la commune (1832). Suivre la D31 en direction de Bohan (Belgique). Parking sur la place de l’école et à proximité près du magasin SPAR.

Venez découvrir la vie de « notre p’tit train ».

© carte postale issue de la collection personnelle Marie-France Marquet.