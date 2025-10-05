DELUXE – L’INTERVALLE Vaugneray

DELUXE – L’INTERVALLE Vaugneray samedi 13 décembre 2025.

DELUXE Début : 2026-04-03 à 20:30. Tarif : – euros.

4897 jours après la sortie du premier disque qui l’a révélé, Deluxe, le groupe d’irréductibles moustachues, s’acharne encore et toujours à réaliser son plus grand rêve : jouer de la musique avec ses meilleures amies – l’histoire d’une vie. Ça révolutionne pas le monde mais leur 7ème album “ça fait plaisir” est sorti au printemps 2025.Sur scène, “La tournée qui fait plaisir” a débuté au mois de juin 2025 ; elle se poursuivra en 2026 et ça, ça fait plaisir !Crédit Photo : PilouEn accord avec Nanana Production1-L-R-25-1481 / 2-L-R-21-4094 / 3-L-R-21-4097

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’INTERVALLE CHEMIN DU STADE 69670 Vaugneray 69