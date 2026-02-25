Exceptionnel : Giselle au Déjazet par la RavenSquid Ballet

Fort de ses précédents succès, la RavenSquid Ballet Compagnie vous invite à redécouvrir Giselle ou les Wilis au Déjazet, une œuvre emblématique du ballet romantique. Cette histoire d’amour émouvante évoque le destin d’une jeune fille naïve qui, trahie par l’homme qu’elle aime, perdra tout…

Entre tableaux festifs et bucoliques, drame et scènes de danse spectrales et surnaturelles, Giselle vous transportera dans une histoire d’amour magique et bouleversante! Un spectacle incontournable pour petits et grands!!!!

« Giselle, ou les Wilis » un incontournable du ballet romantique en avril 2026 dans notre Capitale!! La RavenSquid Ballet fort de ses précédents succès revient au theatre Déjazet ( Mozart, Offenbach, Delibes y ont été acclamés depuis 1778) dans une version fidèle à l’esprit des drames à grand spectacle du 19ème siècle!!!

Le mercredi 29 avril 2026

de à

payant

Places entre 18€ et 39€ selon catégories

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T00:00:00+02:00_2026-04-29T23:59:00+02:00



https://indiv.themisweb.fr/0058/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0058&EventId=323&request=QcE+w0WHSuA6/HqjqYIR0+xR24MVGxdaerUnotIJ6qVm6flNBHng0tQIGJmzB2Qec3lp6Q9baWqBcaM0ACPNGg== +33148875255 https://www.facebook.com/share/18KbekghVK/ https://www.facebook.com/share/18KbekghVK/ GISELLE le ballet AU THEATRE DEJAZET Boulevard du Temple Paris 03 GISELLE le ballet AU THEATRE DEJAZET Boulevard du Temple Paris 03



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

