Excursion au Mont Saint-Michel, Mont Saint-Michel, Le Mont-Saint-Michel

Informations pratiques

Excursion au Mont Saint-Michel Samedi 26 septembre, 09h00 Mont Saint-Michel Manche

12€, sur inscription au CMI Rennes, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T09:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Pour cette première excursion de l’année, le CMI vous emmène au Mont Saint-Michel. Accompagné d’un guide, vous découvrirez la baie, ses sables mouvants et l’histoire de ce lieu historique avant de profiter de la visite de l’île et si vous le souhaitez, de son abbaye. Pensez à prévoir une tenue adaptée (la promenade dans la baie et les sables mouvants est à faire pieds-nus !) et un pique-nique !

Infos pratiques

> Places limitées

> 12 €

> Inscription au CMI Rennes

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Mont Saint-Michel mont saint michel Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

Excursion au Mont Saint-Michel : Visite de l’Abbaye et promenade dans la baie CMI Rennes Agenda culturel du CMI Rennes