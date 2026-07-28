Festival Via Aeterna > Souffles sacrés Le Mont-Saint-Michel
dimanche 4 octobre 2026 · Le Mont-Saint-Michel
Informations pratiques
Le Mont-Saint-Michel
Festival Via Aeterna > Souffles sacrés
Abbaye Le Mont-Saint-Michel Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Ensemble vocal de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray.
Stradivaria, octuor à vents.
Gilles Gérad et Guillaume Cuiller, direction.
À l’orée du XIXe siècle, à l’heure où la France vit sa révolution et où le Mont Saint-Michel est devenu une prison, le foisonnement musical des cours européennes, lui, bat son plein et voit notamment l’essor des ensembles à vents, qui permettent de faire circuler de grandes œuvres en petits effectifs.
Ainsi Schubert lorsqu’il compose sa 7ème et dernière messe, écrit-il pour chœur et ensemble à vent. Les voix naturelles et pures de la Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray se marient aux bois et cuivres de l’ensemble Stradivaria dans une même respiration, pour incarner cette partition que l’on connaît sous le nom de Deutsche Messe, car l’emblématique représentant du romantisme allemand l’écrivit non pas en latin mais en allemand, qui plus est sur des textes non liturgiques. Elle a donc connu les réticences du clergé à sa création, mais le génie mélodique de Schubert agissant, elle a très vite acquis une grande popularité en Autriche et en Allemagne qui ne se dément pas .
Billetterie dans les Bureaux d’Information Touristique de Mont Saint-Michel Normandie Tourisme. .
Abbaye Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie
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English : Festival Via Aeterna > Souffles sacrés
L’événement Festival Via Aeterna > Souffles sacrés Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-28 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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