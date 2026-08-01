Informations pratiques

Le Mont-Saint-Michel

Promenade romantique aux lanternes au Mont Saint-Michel

Entrée principale Le Mont-Saint-Michel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:15:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Laissez la magie du Mont-Saint-Michel illuminer votre soirée lors d’une promenade romantique aux lanternes, célébrée autour d’une coupe de champagne et d’une pause gourmande inoubliable.

À la tombée de la nuit, lorsque le calme s’installe et que la lumière des lanternes éclaire le chemin, une toute nouvelle expérience vous attend…

Nous vous préparons une randonnée romantique, imaginée pour les couples en quête d’un moment unique, entre nature, histoire et émotion.

Au fil de la balade, une pause vous attend sur un ancien muret, face à un panorama exceptionnel. Vous pourrez y partager une coupe de champagne accompagnée de quelques gourmandises, dans une ambiance intimiste et hors du temps.

Une balade intimiste.

Une ambiance chaleureuse.

Une pause romantique avec champagne et Lunch Box.

Des souvenirs inoubliables.

Rendez-vous au pied du Mont porte principale. .

Entrée principale Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie +33 6 42 31 89 58 sportsnaturedelabaie@gmail.com

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English : Promenade romantique aux lanternes au Mont Saint-Michel

L’événement Promenade romantique aux lanternes au Mont Saint-Michel Le Mont-Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-31 par OT MSM Normandie BIT Genêts