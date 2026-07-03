Informations pratiques

Perreuil

Excursion au Parc des Oiseaux

Départ de la place de la Mairie Perreuil Saône-et-Loire

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Perrueil Aujourdh’hui vous emmène au Parc des Oiseaux, à Villars-les-Dombes.

Le Parc des Oiseaux, c’est la nature à ciel ouvert 250 espèces et 2500 oiseaux à admirer sur 35 hectares. Un concept unique pour observer des oiseaux sauvages et des oiseaux du monde. De la savane africaine au Bush australien, de la Jungle tropicale aux côtes chiliennes, embarquez pour un véritable Tour du monde au cours duquel nous découvrons les plus beaux oiseaux et les plus somptueux paysages des 5 continents.

L’histoire du Parc des Oiseaux est intimement liée à son territoire, la Dombes aux 1000 étangs, paradis des oiseaux sauvages. Ces étangs ont été créés à partir du Moyen-Âge pour l’élevage des poissons, la carpe notamment. La présence de ces étangs attire de nombreux oiseaux migrateurs hérons, aigrettes, ou encore sarcelles.

Trabsport en autocar, visite guidée du parc, spectacle des oiseaux en vol, repas libre.

Inscription avant le 01/09/2026. .

Départ de la place de la Mairie Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 63 26 70 serge.pocheron@orange.fr

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English : Excursion au Parc des Oiseaux

L’événement Excursion au Parc des Oiseaux Perreuil a été mis à jour le 2026-07-03 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II