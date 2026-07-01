Opéra bouffe La surprise du Marquis Salle des fêtes de la mairie Perreuil

Informations pratiques

Perreuil

Opéra bouffe La surprise du Marquis

Salle des fêtes de la mairie Le Bourg Perreuil Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Quand l’opéra-bouffe déraille avec panache

Un vieux marquis bougon, solidement campé dans ses certitudes, mais non sans un goût certain pour l’amusement.

Face à lui, une gouvernante dévouée et fine stratège, qui semble vouloir lui préparer une charmante surprise.

Mais dans cet opéra-bouffe pétillant, rien n’est jamais tout à fait ce qu’il paraît.

Derrière l’attention se déploie un jeu de masques, de jalousies et de renversements, où les rôles se brouillent et où les artistes s’affrontent avec une délicieuse malice.

Airs vifs, situations décalées et humour mordant composent un petit bijou théâtral et lyrique, plein d’esprit et d’insolence, où la musique devient le moteur d’un véritable coup de théâtre. .

Salle des fêtes de la mairie Le Bourg Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 63 26 70 serge.pocheron@orange.fr

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English : Opéra bouffe La surprise du Marquis

L’événement Opéra bouffe La surprise du Marquis Perreuil a été mis à jour le 2026-07-03 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II