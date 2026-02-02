[EXCURSION] Brocéliande Brocéliande Tréhorenteuc Samedi 14 mars, 09h00 12€, inscription au CMI Rennes, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Voyagez dans les terres des légendes arthuriennes

Le CMI vous emmène en balade dans la légendaire forêt de Paimpont, aussi appelée « forêt de Brocéliande ». Fées, korrigans et sorcières peupleraient les arbres et les étangs de Brocéliande.

C’est aussi là qu’auraient vécu le Roi Arthur, Lancelot du Lac et Merlin l’enchanteur.

Un guide-conteur accompagnera l’excursion pour vous raconter, au fil des promenades, les légendes fantastiques de la forêt.

Prévoyez des chaussures de marche, des vêtements de pluie et un pique-nique pour le midi !

**Infos pratiques :**

* Places limitées

* 12€

* Réservation au CMI Rennes avant le jeudi 12 mars

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T18:00:00.000+01:00

1



Brocéliande tréhorenteuc Tréhorenteuc 56430 Morbihan



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

