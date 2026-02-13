[EXCURSION] Brocéliande, Brocéliande, Tréhorenteuc

[EXCURSION] Brocéliande Samedi 14 mars, 09h00 Brocéliande Morbihan

12€, inscription au CMI Rennes, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-14T09:00:00+01:00 – 2026-03-14T18:00:00+01:00

Le CMI vous emmène en balade dans la légendaire forêt de Paimpont, aussi appelée « forêt de Brocéliande ». Fées, korrigans et sorcières peupleraient les arbres et les étangs de Brocéliande.

C’est aussi là qu’auraient vécu le Roi Arthur, Lancelot du Lac et Merlin l’enchanteur.

Un guide-conteur accompagnera l’excursion pour vous raconter, au fil des promenades, les légendes fantastiques de la forêt.

Prévoyez des chaussures de marche, des vêtements de pluie et un pique-nique pour le midi !

Infos pratiques :

Places limitées

12€

Réservation au CMI Rennes avant le jeudi 12 mars

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Brocéliande tréhorenteuc Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

Voyagez dans les terres des légendes arthuriennes cmi rennes agenda culturel du cmi rennes