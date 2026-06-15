Eyrein

Excursion champêtre et gourmande

Eyrein Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le foyer rural d’Eyrein vous invite a venir partager une excursion champêtre et gourmande. Rendez vous à l’étang de la cheze à 9h30 à l’accueil et 10h, balade facile de 5kms, accompagnée et contée, 12h15 collationn. Participation de 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans. .

Eyrein 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 81 73 87

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English : Excursion champêtre et gourmande

L’événement Excursion champêtre et gourmande Eyrein a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme des Contrées Vertes