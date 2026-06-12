Excursion champêtre et gourmande Eyrein
Excursion champêtre et gourmande Eyrein samedi 4 juillet 2026.
Eyrein
Excursion champêtre et gourmande
Eyrein Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Excursion champêtre et gourmande à l’étang de la chèze à Eyrein avec balade de 5km accompagnée et contée et une collation à 12h15 inscription à 5 euros et gratuit pour les moins de 12 ans. INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 JUIN .
Eyrein 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 81 73 87
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English : Excursion champêtre et gourmande
L’événement Excursion champêtre et gourmande Eyrein a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme des Contrées Vertes