Balaruc-les-Bains

EXCURSION EN MINIBUS AVEC O’THAUBUS CARCASSONNE

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-10 2026-06-07

Partez à la découverte d’un lieu unique en Europe.

Partez à la découverte d’un lieu unique en Europe. 2500 ans d’histoire et de Légendes à découvrir, 52 tours et 3 kms de remparts.Cette ville médiévale fortifiée encore habitée, offre une véritable plongée dans le Moyen Age.Lors de cette visite vous pourrez également y découvrir les spécialités culinaires lors d’un repas libre comme par exemple son célèbre cassoulet.1er départ de Sète 15 min avant devant le théâtre Molière. 2 ème départ de Balaruc les Bains devant les Thermes.Durée 10h00, quota minimum 4 personnes et maximum 8 personnes. .

Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 17 24 32 13 contact@othaubus.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : EXCURSION EN MINIBUS AVEC O’THAUBUS CARCASSONNE

Discover a unique place in Europe.

L’événement EXCURSION EN MINIBUS AVEC O’THAUBUS CARCASSONNE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE