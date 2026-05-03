EXCURSION EN MINIBUS AVEC O’THAUBUS CARCASSONNE Balaruc-les-Bains
EXCURSION EN MINIBUS AVEC O’THAUBUS CARCASSONNE Balaruc-les-Bains dimanche 3 mai 2026.
Balaruc-les-Bains
EXCURSION EN MINIBUS AVEC O’THAUBUS CARCASSONNE
Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-10 2026-06-07
Partez à la découverte d’un lieu unique en Europe.
Partez à la découverte d’un lieu unique en Europe. 2500 ans d’histoire et de Légendes à découvrir, 52 tours et 3 kms de remparts.Cette ville médiévale fortifiée encore habitée, offre une véritable plongée dans le Moyen Age.Lors de cette visite vous pourrez également y découvrir les spécialités culinaires lors d’un repas libre comme par exemple son célèbre cassoulet.1er départ de Sète 15 min avant devant le théâtre Molière. 2 ème départ de Balaruc les Bains devant les Thermes.Durée 10h00, quota minimum 4 personnes et maximum 8 personnes. .
Départ devant les Thermes de Balaruc Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 17 24 32 13 contact@othaubus.fr
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English : EXCURSION EN MINIBUS AVEC O’THAUBUS CARCASSONNE
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L’événement EXCURSION EN MINIBUS AVEC O’THAUBUS CARCASSONNE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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