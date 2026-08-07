Excursions seniors à Jumilhac-le-Grand Place de la Clautre Périgueux
jeudi 8 octobre 2026 · Place de la Clautre · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Excursions seniors à Jumilhac-le-Grand
Place de la Clautre Périgueux Périgueux Dordogne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 13:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Organisé par la ville de Périgueux, sur inscription au tiers lieux l’Ostalet.
Visite du château de Jumilhac-le-Grand et de ses jardins et visite libre de l’exposition la Galerie de l’Or .
Payant, à partir de 60 ans
Départ à 13h30 (pour 1h30 de trajet en bus), et retour à 19h sur Périgueux.
Pour les trajets en bus, 2 départs possibles parking Jay de Beaufort ou Centre Départemental Joséphine Baker. .
Place de la Clautre Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 00 accueil@perigueux.fr
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English : Excursions seniors à Jumilhac-le-Grand
L’événement Excursions seniors à Jumilhac-le-Grand Périgueux a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Communal de Périgueux
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