Informations pratiques

Périgueux

Excursions seniors à Jumilhac-le-Grand

Place de la Clautre Périgueux Périgueux Dordogne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 13:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Organisé par la ville de Périgueux, sur inscription au tiers lieux l’Ostalet.

Visite du château de Jumilhac-le-Grand et de ses jardins et visite libre de l’exposition la Galerie de l’Or .

Payant, à partir de 60 ans

Départ à 13h30 (pour 1h30 de trajet en bus), et retour à 19h sur Périgueux.

Pour les trajets en bus, 2 départs possibles parking Jay de Beaufort ou Centre Départemental Joséphine Baker. .

Place de la Clautre Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 00 accueil@perigueux.fr

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English : Excursions seniors à Jumilhac-le-Grand

L’événement Excursions seniors à Jumilhac-le-Grand Périgueux a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Communal de Périgueux