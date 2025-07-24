Exils Celles qui restent, celles qui partent La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Exils Celles qui restent, celles qui partent La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

MUSIQUE ANCIENNE // Avec Eugénie De Mey, Julien Lahaye, Pierre Hamon

De tout temps, en tous lieux, l’exil s’est déposé dans le paysage des hommes et dans le chant des femmes. Psalmodies mystiques de monastères féminins, chants traditionnels, trouvères, séfarades, tous chantent ces exils. Quatre tableaux du compositeur contemporain Thierry De Mey sont également présentés. Un hommage discret et sincère, aux femmes qui n’auront jamais vu l’arrivée de leur exil brûlante actualité et chanter leurs prénoms, tant de prénoms restés en chemin… Ainsi tressés, ils font autant écho aux psalmodies bibliques et aux litanies qu’à la formidable intervention d’Emma Gonzalez, adolescente américaine égrenant devant des milliers de personnes les prénoms de ses camarades tués par balle dans son lycée et inspirant à Thierry De Mey le nom de la pièce Would Never.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h30

Spectacle pour les 12 ans et +

Tarifs C (de 6 à 18€)

Mentions de production

Avec Eugénie De Mey (Direction Artistique et chant), Pierre Hamon (Flûtes), Julien Lahaye (percussions), Thierry De Mey (compositions).

Production Nocte/Musique en Roue Libre La Filature, avec le support de Association Nocte, Eroica Productions — Thierry De Mey soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles / Espace Culturel de Chaillol, scène conventionnée Art en Territoire, Hautes-Alpes / Centre International des Musiques Nomades, Festival Les Détours de Babel, Grenoble / Château d’Hardelot, Centre Culturel de l’Entente Cordiale, Pas de Calais / Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontres / Musique en Roue Libre, La Filature / La Ville de Boulogne sur Mer.

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

