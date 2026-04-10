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Exit ADEC Rennes

Exit ADEC Rennes

Exit ADEC Rennes mardi 9 juin 2026.

Lieu : ADEC

Adresse : 45 rue Papu

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Exit ADEC Rennes Mardi 9 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! Exit, de Fausto Paravidino, trad. Pietro Pizzuti par l’atelier Entrez en scène, encadré par Rozenn Trégoat. Comédie sur le couple

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
Exit, de Fausto Paravidino, trad. Pietro Pizzuti par l’atelier Entrez en scène, encadré par Rozenn Trégoat. Comédie sur le couple
Un homme et une femme se débattent avec cette affaire qui consiste à vivre ensemble, à se défaire et se refaire dans un cycle peut-être perpétuel ? On y voit toutes nos contradictions, nos espoirs et nos élans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-09T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-09T22:00:00.000+02:00

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 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/exit-pleins-feux-mar-9-juin-a-20h30

ADEC 45 rue Papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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