Exit ADEC Rennes Mardi 9 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! Exit, de Fausto Paravidino, trad. Pietro Pizzuti par l’atelier Entrez en scène, encadré par Rozenn Trégoat. Comédie sur le couple

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !

Exit, de Fausto Paravidino, trad. Pietro Pizzuti par l’atelier Entrez en scène, encadré par Rozenn Trégoat. Comédie sur le couple

Un homme et une femme se débattent avec cette affaire qui consiste à vivre ensemble, à se défaire et se refaire dans un cycle peut-être perpétuel ? On y voit toutes nos contradictions, nos espoirs et nos élans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-09T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/exit-pleins-feux-mar-9-juin-a-20h30

ADEC 45 rue Papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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