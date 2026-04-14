Exit, ADEC, Rennes
Exit, ADEC, Rennes mardi 9 juin 2026.
Exit Mardi 9 juin, 20h30 ADEC Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
Exit, de Fausto Paravidino, trad. Pietro Pizzuti par l’atelier Entrez en scène, encadré par Rozenn Trégoat. Comédie sur le couple
Un homme et une femme se débattent avec cette affaire qui consiste à vivre ensemble, à se défaire et se refaire dans un cycle peut-être perpétuel ? On y voit toutes nos contradictions, nos espoirs et nos élans.
ADEC 45 rue Papu Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/exit-pleins-feux-mar-9-juin-a-20h30 »}]
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène ! Exit, de Fausto Paravidino, trad. Pietro Pizzuti par l’atelier Entrez en scène, encadré par Rozenn Trégoat. Comédie sur le couple Théâtre
Adec
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Clap aux vélos Boulevard de Chézy, Rennes Rennes 4 mai 2026
- Clap aux vélos, Boulevard de Chézy, Rennes, Rennes 4 mai 2026
- [Le Rheu] Une visite du centre de tri Paprec Bretagne Centre social Carrefour 18, 7 Rue d’Espagne, 35200 Rennes Rennes 4 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue de Trégain, parking du centre commercial Europe Rennes 4 mai 2026
- Tri-troc mobile, Rue André Trasbot, à l’angle de la rue Jules Lallemand Rennes 4 mai 2026