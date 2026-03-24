Expédition ADN environnemental — Lire la vie dans l’eau des Lacs Robert Lacs Robert Chamrousse
Expédition ADN environnemental — Lire la vie dans l’eau des Lacs Robert Lacs Robert Chamrousse vendredi 7 août 2026.
Expédition ADN environnemental — Lire la vie dans l’eau des Lacs Robert
Lacs Robert Chamrousse 1998m Chamrousse Isère
Tarif : 585 – 585 – EUR
Coût net après déduction fiscale 354 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Week-end d’éco-volontariat scientifique au départ de Chamrousse. Aux Lacs Robert (2 225 m), prélevez de l’eau et analysez l’ADN des espèces qui y vivent grâce à un laboratoire de terrain portable. En partenariat avec Argaly.
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Lacs Robert Chamrousse 1998m Chamrousse 38410 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@nemeton.bio
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English : Environmental DNA Expedition Reading life in the water of Lacs Robert
Scientific eco-volunteering weekend departing from Chamrousse. At Lacs Robert (2,225 m), sample the water and analyze the DNA of the species living there using a portable field laboratory. In partnership with Argaly.
L’événement Expédition ADN environnemental — Lire la vie dans l’eau des Lacs Robert Chamrousse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme de Chamrousse