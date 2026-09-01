Informations pratiques

Griesheim-sur-Souffel

Expérando Randonnée Balbronn

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-16 13:30:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Sorties proposée par Expérando tout au long de l’année.

Demi Rando marche sur les hauteurs dans les vignes.

Distance 11 km, Dénivelé 150 m, Durée 3h30.

Guide Gérard Gross au 06 84 22 68 69. 0 .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 22 68 69

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English :

Outings proposed by Expérando throughout the year.

L’événement Expérando Randonnée Balbronn Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg