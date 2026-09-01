Informations pratiques

Griesheim-sur-Souffel

Expérando Randonnée Gaschney

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Rando Normale Gaschney, Bloyweg, Hohneck, Lac du Schiessrothried, Gaschney..

Distance 12,2 km, Dénivelé 620 m, Durée 5h.

Guide Eric Husser au 06 98 79 02 51. 0 .

17 rue principale Griesheim-sur-Souffel 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 98 79 02 51

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English :

L’événement Expérando Randonnée Gaschney Griesheim-sur-Souffel a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg