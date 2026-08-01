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Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque ! Parking de la Paillotte La cahute Bricqueville-sur-Mer

mercredi 12 août 2026 · Parking de la Paillotte La cahute · Bricqueville-sur-Mer

Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque ! Parking de la Paillotte La cahute Bricqueville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Parking de la Paillotte La cahute
Adresse
Les Dunes
Ville
50290 Bricqueville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Bricqueville-sur-Mer

Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque !

Parking de la Paillotte La cahute Les Dunes Bricqueville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 13:30:00
fin : 2026-08-12 15:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Venez découvrir la pêche à pied de loisir en récoltant des palourdes avec une technique douce, nommée pêche à la marque . L’objectif essayer de repérer des traces laissées sur le sol par les coquillages. C’est une pêche ludique, adaptée aux adultes, comme aux enfants. C’est également l’occasion pour nous de vous apporter des éléments sur la biologie, l’écologie, le mode de vie de la palourde et de découvrir peut-être d’autres animaux de l’estran.   .

Parking de la Paillotte La cahute Les Dunes Bricqueville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35  contact@associationavril.org

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English : Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque !

L’événement Expérience de Destination J’apprends à pêcher la palourde à la marque ! Bricqueville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Granville Terre et Mer

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