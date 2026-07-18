Expérience de Destination Je navigue en m’imprégnant de l’histoire maritime de Granville Base Nautique de Granville 8 Milles Nautic Granville

Informations pratiques

Granville

Expérience de Destination Je navigue en m’imprégnant de l’histoire maritime de Granville

Base Nautique de Granville 8 Milles Nautic 260 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 16:30:00

fin : 2026-08-25 18:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Embarquez pour une sortie en mer originale de 2 heures à bord de notre bateau collectif Echo 90, et découvrez Granville sous un angle unique depuis la mer.

Tout au long d’un parcours maritime commenté, les grands axes de l’histoire de Granville vous sont racontés en observant la ville, les falaises et le littoral comme les marins d’hier. Une autre façon de comprendre le patrimoine granvillais, entre anecdotes historiques et points de vue exceptionnels.

La sortie se termine dans une ambiance conviviale avec un temps de dégustation de produits locaux à bord, pour allier culture, mer et plaisir gourmand.

Une expérience accessible au grand public, de tout âge, idéale pour découvrir Granville autrement.

Accessible à tous. Pas de pré-requis nautiques. .

Base Nautique de Granville 8 Milles Nautic 260 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 22 60 contact@8millesnautic.com

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English : Expérience de Destination Je navigue en m’imprégnant de l’histoire maritime de Granville

L’événement Expérience de Destination Je navigue en m’imprégnant de l’histoire maritime de Granville Granville a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer