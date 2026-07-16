Expérience de Destination la Baie du Mont Saint-Michel entre Terre et Mer Base nautique de Jullouville 8 Milles Nautic Jullouville

Informations pratiques

Jullouville

Expérience de Destination la Baie du Mont Saint-Michel entre Terre et Mer

Base nautique de Jullouville 8 Milles Nautic 5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 12:30:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Mont, entre Terre et Mer

Découvrez la baie du Mont-Saint-Michel sous deux regards.

Partez à pied depuis Jullouville, longeant les falaises de Champeaux et Carolles, où l’horizon s’ouvre sur une immensité bleue et les reflets du Mont. Puis revenez par la mer, à bord d’un catamaran, quand les côtes normandes se dessinent depuis le large et que tout prend une autre dimension. Aller par la terre, retour par les flots — et une dégustation pour boucler l’aventure en beauté.

Une expérience imaginée par 8 Milles Nautic et Baie Trek Aventures.

Départ confirmé à partir de 6 personnes, âge minimum 12 ans

Équipement à prévoir

– Des chaussures de randonnée qui ne craignent pas l’eau de mer

– Une tenue adaptée à la randonnée et à la navigation (coupe-vent, short ou pantalon de sport)

– Un sac à dos pour y stocker les chaussures le temps de la navigation, idéalement étanche

À savoir Le temps de randonnée prévu est d’environ 2h30 8 kms, la navigation environ 1h30. L’embarquement se fera via une navette pour rejoindre les catamarans — prévoyez une pochette étanche pour vos effets personnels de valeur en cas d’embruns. Le point de départ est aussi le point d’arrivée rendez-vous à la base nautique de Jullouville, vestiaires et douches disponibles sur place. L’aventure se termine autour d’une dégustation de produits locaux — la cerise sur le gâteau ! .

Base nautique de Jullouville 8 Milles Nautic 5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 07 87 61 90 contact@baie-trek-aventures.fr

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English : Expérience de Destination la Baie du Mont Saint-Michel entre Terre et Mer

L’événement Expérience de Destination la Baie du Mont Saint-Michel entre Terre et Mer Jullouville a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Granville Terre et Mer