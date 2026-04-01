La Guerche-de-Bretagne

Expérience en réalité virtuelle à la Micro-Folie

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La Micro-Folie vous propose une expérience en réalité virtuelle.

Une expérience immersive en réalité virtuelle qui permet d’explorer les pyramides d’Égypte et de mieux comprendre leur architecture, leur fonction et les mystères qui entourent leur construction.

Gratuit, tout public.

Salle Minou Drouet 1er étage de la Salorge à La Guerche-de-Bretagne. .

3 Rue du 8 Mai La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 68 66 88 32

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English :

L’événement Expérience en réalité virtuelle à la Micro-Folie La Guerche-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-04-16 par OT VITRE