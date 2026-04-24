Expérience exclusive au Champagne Bonnevie-Bocart Champagne Bonnevie-Bocart Billy-le-Grand

Billy-le-Grand

Expérience exclusive au Champagne Bonnevie-Bocart

Champagne Bonnevie-Bocart 10 Rue du Midi Billy-le-Grand Marne

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Tout public

Une journée pour savourer, ressentir et explorer Rendez-vous le 6 juin

Le temps d’une journée exceptionnelle, amateurs éclairés et épicuriens curieux sont invités à vivre une expérience immersive unique au cœur de l’univers du Champagne Bonnevie Bocart. Le 6 juin, de 10h à 16h, cette journée festive propose une véritable parenthèse sensorielle mêlant savoir-faire, gastronomie et découverte des terroirs.

Pour débuter, les participants auront le privilège de découvrir le lieu de production moderne dans ses moindres détails pressoir, cuverie, dégorgement… Une plongée passionnante dans les étapes de l’élaboration du champagne !

Enrichie ensuite par une Masterclass exclusive animée par Johan, le Tonnelier des Cinq Chênes, pour découvrir et comprendre toute la subtilité du travail du bois dans l’élevage des vins, accompagnée d’une dégustation de la cuvée L’Inédite.

À l’heure du déjeuner, place à un repas gastronomique préparé par le Chef Marc Morel, sur le domaine à l’ombre des pommiers, véritable moment d’exception où chaque création culinaire est pensée pour dialoguer avec les champagnes de la Maison. La dégustation sera animée par Karen Doulet (Amorescence), qui guidera les participants avec passion à travers ces accords subtils

• Mises en bouche

➝ Cuvée L’Inédite

• Tartare de dorade au citron vert et huile vierge, fondant de gambas aux agrumes

➝ Cuvée Blanc de Blancs

• Pâté en croûte au Champagne

➝ Cuvée Tradition

• Filet de canette, ratatouille, jus de canard aux piquillos

➝ Cuvée Rosé de Saignée

• Assortiment de fromages affinés, mesclun de salades

➝ Cuvée Fût de Chêne

• Mises en bouches sucrées

➝ Café, Thé

L’après-midi se poursuivra par une balade à pied au cœur des vignes, offrant un moment suspendu entre nature et terroir. Cette promenade sera ponctuée d’une dégustation de la cuvée Pur Meunier et de Ratafia de Champagne, toujours animée par Karen Doulet, accompagnée de deux créations chocolatées du sparnacien Emmanuel Briet, pour une finale tout en finesse et en gourmandise.

A réserver avant le 18 mai .

Champagne Bonnevie-Bocart 10 Rue du Midi Billy-le-Grand 51400 Marne Grand Est contact@champagne-bonnevie-bocart.com

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English : Expérience exclusive au Champagne Bonnevie-Bocart

L’événement Expérience exclusive au Champagne Bonnevie-Bocart Billy-le-Grand a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne