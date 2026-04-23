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Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine vendredi 1 mai 2026.

Lieu : MuséoParc Alésia

Adresse : 1 Route des Trois Ormeaux

Ville : 21150 Alise-Sainte-Reine

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Alise-Sainte-Reine

Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas !

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Imaginé par le studio Théoriz, spécialisé dans la création d’expérience immersive, cette animation interactive proposée dans l’auditorium plonge les visiteurs au cœur de l’art romain . Grâce aux projections au sol et sur les murs, les visiteurs par leurs mouvements animent, déplacent, jouent avec les décors de mosaïques.   .

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23 

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English : Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas !

L’événement Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas ! Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-04-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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