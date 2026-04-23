Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine
Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas ! MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine vendredi 1 mai 2026.
Alise-Sainte-Reine
Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas !
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Imaginé par le studio Théoriz, spécialisé dans la création d’expérience immersive, cette animation interactive proposée dans l’auditorium plonge les visiteurs au cœur de l’art romain . Grâce aux projections au sol et sur les murs, les visiteurs par leurs mouvements animent, déplacent, jouent avec les décors de mosaïques. .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
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English : Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas !
L’événement Expérience immersive et interactive en mai, les mosaïques s’animent sous vos pas ! Alise-Sainte-Reine a été mis à jour le 2026-04-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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