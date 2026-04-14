Expérience pieds nus au Jardin zen, Jardin zen d’Erik Borja, Beaumont-Monteux

Expérience pieds nus au Jardin zen 5 – 7 juin Jardin zen d’Erik Borja Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Expérience pieds nus

Parcours pelouse dans le vallon du dragon au pied du Torii

Jardin zen d’Erik Borja 530 Chemin du jardin zen, 26600 Beaumont-Monteux Beaumont-Monteux 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475073227 http://www.erikborja.fr Jardin privé (3 hectares) créé par Erik Borja. Ce jardin d’artiste est composé d’une succession de 5 jardins japonais : jardin d’accueil, de méditation, de thé, de promenade et du dragon et d’un jardin méditerranéen. Une bambouseraie clôt l’ensemble situé en bord de rivière. Ouvert toute l’année sur rendez-vous.

Expérience pieds nus

©Stéphanie Belviso