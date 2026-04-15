Expérience sensorielle au cours d’une visite libre de 2 heures. Les sens des visiteurs dont la vue seront activés lors d’une agréable ballade., Le jardin de Mireille en Touraine Angevine, Channay-sur-Lathan

Expérience sensorielle au cours d’une visite libre de 2 heures. Les sens des visiteurs dont la vue seront activés lors d’une agréable ballade. 6 et 7 juin Le jardin de Mireille en Touraine Angevine Indre-et-Loire

Tarif préférentiel de 4€. Gratuit pour les non voyants, mal voyants et leurs accompagnants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

La vue : le jardin d’environ 10000m2, vous permettra de découvrir les différents secteurs avec des plantes aux couleurs douces à chatoyantes:

• Le petit parc

• La roseraie

• Les secteurs à thèmes, souvenirs de voyages de la jardinière : Japon, Maroc, Népal, Chine (Tibet, Yunnan) Pérou, Angleterre, Irlande et plus localement : La Bretagne, la Touraine et L‘Anjou

• Le grand parc

• Les hydrangeas et les graminées

• Le tour de la maison avec le premier jardin, longtemps resté privé.

Les non et mal voyants ne sont pas oubliés et pourront bénéficier des autres sens dont essentiellement l’ouïe et l’odorat.

L’ouïe : Dès la sortie du parking, vous entendrez le caquètement des oies et des canards et éventuellement le chant du petit coq Lucien,(sans oublier la surprise apportée en 2025) le roucoulement des tourterelles et des pigeons, le jacassement des pies et le chant de différents oiseaux selon les saisons : mésanges, coucou, moineaux, huppe, … Le coassement des grenouilles et des crapauds … Mon jardin est classé refuge L.P.O

Au pied de la grande haie, vous entendrez le bruissement des feuilles des grands arbres.

Vous pourrez vous asseoir dans le kiosque devant le grand bassin et écouter le clapotis de la cascade et la « musique » du joueur de flûte, non loin de la fontaine marocaine en pierre d’Erfoud qui coule paisiblement.

L’odorat : Début juin sera le meilleur moment pour apprécier l’odeur des roses, notamment les anciennes.

Les sauges arbustives, les germandrées, les artémises, les lavandes, les népétas et beaucoup d’autres agrémentent le lieu.

Dans le vieux jardin, un petit coin parfumé est proposé : chèvrefeuille, seringat, lis, univers chocolat, rosiers…

Le goût : S’agissant d’un jardin d’agrément peu de plantes peuvent être goûtées. Beaucoup sont toxiques.

Si certaines peuvent être dégustées dont les hémérocalles, je préfère les voir fleurir que de les manger !

Le toucher :

Dans mon jardin il faut éviter de toucher, entres autres, les digitales, les euphorbes.

Le jardin de Mireille en Touraine Angevine La Petite-Bonne 21 Route de Meigné, 37330 Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 74 56 45 54 http://lejardindemireille.fr Sur 10 000m² et au fil des saisons, vous pourrez admirer dans un cadre reposant et ombragé, les collections de cette passionnée de plantes.

Vous découvrirez plus de 500 arbres et arbustes, 500 rosiers, 1000 vivaces, 120 grimpantes, 200 terres de bruyère… Les idées et les photos rapportées des voyages de la propriétaire permettent de faire le tour du monde : Chine, Japon, Népal, Maroc, Pérou et Irlande. La Touraine, l’Anjou et la Bretagne sont mis à l’honneur. Le stationnement est obligatoire sur le parking balisé à partir de la maison située au bord de la R.D. 3. Un sentier amène les visiteurs à l’accueil.

La vue : le jardin d’environ 10000m2, vous permettra de découvrir les différents secteurs avec des plantes aux couleurs douces à chatoyantes:

©Mireille ETAVARD