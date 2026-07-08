Informations pratiques

Cosswiller

Expériences Mossig & Vignoble Balade en calèche

17 rue Principale Cosswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05 2026-08-12

Journée en calèche autour du château de Wangenbourg.

Vivez une expérience insolite avec cette balade en calèche de 6 heures au départ de Cosswiller.

À bord d’une calèche de 4 à 8 personnes, laissez-vous transporter au rythme des chevaux à travers les paysages alsaciens jusqu’au château de Wangenbourg, avant un retour en fin de journée. Une escapade originale, conviviale et dépaysante à partager en famille ou entre amis.

Pour rendre cette journée encore plus chaleureuse, profitez de l’option repas barbecue, tajine ou fondue bourguignonne (+25€).

Tarif (sans repas)

120.00€

Tarif enfant (- 6ans)

Gratuit .

17 rue Principale Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

L’événement Expériences Mossig & Vignoble Balade en calèche Cosswiller a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble