Expériences Mossig & Vignoble Balade en calèche Cosswiller
mercredi 8 juillet 2026 · Cosswiller
Informations pratiques
Cosswiller
Expériences Mossig & Vignoble Balade en calèche
17 rue Principale Cosswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05 2026-08-12
Journée en calèche autour du château de Wangenbourg.
Vivez une expérience insolite avec cette balade en calèche de 6 heures au départ de Cosswiller.
À bord d’une calèche de 4 à 8 personnes, laissez-vous transporter au rythme des chevaux à travers les paysages alsaciens jusqu’au château de Wangenbourg, avant un retour en fin de journée. Une escapade originale, conviviale et dépaysante à partager en famille ou entre amis.
Pour rendre cette journée encore plus chaleureuse, profitez de l’option repas barbecue, tajine ou fondue bourguignonne (+25€).
Tarif (sans repas)
120.00€
Tarif enfant (- 6ans)
Gratuit .
17 rue Principale Cosswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr
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English :
L’événement Expériences Mossig & Vignoble Balade en calèche Cosswiller a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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