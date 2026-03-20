Expériences nautiques En bas de la rue Tabure Vouziers

Expériences nautiques

En bas de la rue Tabure Condé-lès-Vouziers Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-23

Venez faire du canoë et du paddle sur le canal de Vouziers ! Animations 100% gratuites pour toute la famille, organisée par la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (en partenariat avec VNF) Accès libre sans réservation – Délai d’attente à prévoir en cas de forte affluence Les enfants restent sous la responsabilité des parents. Parking gratuit place Jean-Robic (à 250m, à l’entrée de Condé-lès-Vouziers)

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En bas de la rue Tabure Condé-lès-Vouziers Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 7 77 03 25 34

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English :

Come canoe and paddle on the Vouziers canal! 100% free activities for the whole family, organized by the Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise (in partnership with VNF) Free access without reservation Please allow for waiting times in case of large crowds. Children remain the responsibility of their parents. Free parking at Place Jean-Robic (250m from the entrance to Condé-lès-Vouziers)

L’événement Expériences nautiques Vouziers a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme