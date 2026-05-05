Expérimentation de techniques artisanales préhistoriques, Mairie de Culhat, Culhat

Expérimentation de techniques artisanales préhistoriques Dimanche 14 juin, 09h00 Mairie de Culhat Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

À Culhat, un bâtiment monumental daté du Néolithique final (3 000 à 2 200 avant notre ère) a été révélé par les fouilles menées sous la responsabilité de l’archéologue Nina Parisot, de l’association SENEAU (Société pour l’étude du Néolithique en Auvergne). À l’occasion des Journées départementales de l’archéologie, les archéologues de cette association vous invitent à expérimenter des techniques artisanales utilisées au cours de la Préhistoire.

Taille de silex

Démonstration et explications autour des techniques de fabrication d’outils en silex au cours de la Préhistoire. Cet atelier est non participatif par sécurité car il nécessite une bonne maîtrise des techniques.

Fabrication de parures préhistoriques

Démonstration et fabrication de parures préhistoriques en coquillage et en stéatite avec des outils de la Préhistoire. Chaque participant repart avec sa création. Atelier participatif et ouvert à tous.

Réalisation de peintures préhistoriques

Démonstration et réalisation de peintures préhistoriques à partir de celles découvertes dans des grottes ornées au Paléolithique. Chaque participant repart avec sa création. Atelier participatif et ouvert à tous.

Mairie de Culhat place de la charme, 63350 Culhat 63350 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes de l’archéologie

© Marilyne Avont / SMAT du Haut-Allier