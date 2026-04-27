Expertise gratuite à l’hôtel Castel Beau Site Ploumanac’h Perros-Guirec

Perros-Guirec

Expertise gratuite à l’hôtel Castel Beau Site

Ploumanac’h 137, rue Saint-Guirec Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-28 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Vous souhaitez vous séparer de certains de vos objets personnels?

Le Castel Beau Site organise mardi 28 avril de 14h à 19h avec la maison de ventes aux enchères Rossini installée à Paris, une séance d’expertises et d’estimations d’objets d’art et de bijoux ouverte à tous, gratuite et sans engagement.

Prise de rendez-vous obligatoire auprès de Benoît Triffaukt-David, Commissaire-priseur au 06 20 14 33 68 ou par courriel à bt@rossini.fr .

Ploumanac’h 137, rue Saint-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 21 15

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English :

L’événement Expertise gratuite à l’hôtel Castel Beau Site Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Perros-Guirec