Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic Centre-ville Perros-Guirec

Perros-Guirec

Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic

Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen sur écran géant au Celtic !

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Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 23 79

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English :

L’événement Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Perros-Guirec