Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic Centre-ville Perros-Guirec
Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic Centre-ville Perros-Guirec mardi 28 avril 2026.
Perros-Guirec
Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic
Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen sur écran géant au Celtic !
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Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 23 79
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L’événement Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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