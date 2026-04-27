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Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic Centre-ville Perros-Guirec

Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic Centre-ville Perros-Guirec mardi 28 avril 2026.

Lieu : Centre-ville

Adresse : 1 place de l'Hôtel de Ville

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic

Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen sur écran géant au Celtic !

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Centre-ville 1 place de l’Hôtel de Ville Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 23 79 

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English :

L’événement Retransmission du match Paris SG FC Bayern Munchen Le Celtic Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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