Explorateur de sol Route de Pléneuf Erquy
Explorateur de sol Route de Pléneuf Erquy mardi 4 août 2026.
Erquy
Explorateur de sol
Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Expérience à 4 pattes pour s’approcher au plus près des mystères du sol. Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes .
Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Explorateur de sol Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps
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