Explorateur de sol Route de Pléneuf Erquy
Explorateur de sol Route de Pléneuf Erquy mardi 25 août 2026.
Erquy
Explorateur de sol
Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Expérience à 4 pattes pour s’approcher au plus près des mystères du sol. Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes .
Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Explorateur de sol Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps
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