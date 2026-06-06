Explorateur de sol Route de Pléneuf Erquy mardi 25 août 2026.

Erquy

Explorateur de sol

Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Expérience à 4 pattes pour s’approcher au plus près des mystères du sol. Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes .

Route de Pléneuf Au pied du Viaduc de Caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Explorateur de sol Erquy a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps