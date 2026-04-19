Semaine du théâtre au Château de Bienassis D786 Erquy
Semaine du théâtre au Château de Bienassis D786 Erquy dimanche 19 juillet 2026.
Erquy
Semaine du théâtre au Château de Bienassis
D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-19
Après ses deux dernières apparitions à grand succès au Château de Bienassis, la Compagnie Dekaïros revient. Cette fois, tous les soirs de la semaine, et pour deux pièces différentes…
Plus d’informations bientôt… .
D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Semaine du théâtre au Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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