Semaine du théâtre au Château de Bienassis D786 Erquy

Erquy

Semaine du théâtre au Château de Bienassis

D786 Château de Bienassis Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-19

Après ses deux dernières apparitions à grand succès au Château de Bienassis, la Compagnie Dekaïros revient. Cette fois, tous les soirs de la semaine, et pour deux pièces différentes…

Plus d’informations bientôt… .

D786 Château de Bienassis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Semaine du théâtre au Château de Bienassis Erquy a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor