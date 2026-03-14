Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature Réserve naturelle Lussat
Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature Réserve naturelle Lussat mercredi 22 juillet 2026.
Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature
Réserve naturelle Etang des Landes Lussat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Pour devenir un(e) bon(ne) explorateur(trice), il faut s’entraîner à utiliser tous ses sens.
Quatre épreuves sensorielles sur le thème des oiseaux de la Réserve et une carte d’explorateur(trice) à la clé !
de 6 à 10 ans, accompagnés d’un parent .
Réserve naturelle Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr
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English : Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature
L’événement Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Tourisme