Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature Réserve naturelle Lussat

Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Pour devenir un(e) bon(ne) explorateur(trice), il faut s’entraîner à utiliser tous ses sens.

Quatre épreuves sensorielles sur le thème des oiseaux de la Réserve et une carte d’explorateur(trice) à la clé !

de 6 à 10 ans, accompagnés d’un parent .

Réserve naturelle Etang des Landes Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 80 90 60 rn-etang-landes@creuse.fr

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English : Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature

L’événement Explorateurs et explorateurs (trices) de la nature Lussat a été mis à jour le 2026-03-09 par Creuse Tourisme