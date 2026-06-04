Explorateurs et exploratrices de la biodiversité Plages de Baud Rennes Jeudi 30 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avec Les petits débrouillards

Partez à la découverte des « petites bêtes » qui vivent autour de nous. Récolte, observations à la loupe ou au microscope, détermination pour connaître leurs noms, dessins… Un rendez-vous ludique pour les enfants et les familles qui souhaitent explorer la biodiversité environnante.

—

L’association Les petits débrouillards mène des projets éducatifs scientifiques en proposant de nombreuses activités pour les enfants et les familles. Elle œuvre pour l’éducation au développement durable dans ses dimensions écologiques, sociales et économiques en proposant des formations, des expositions interactives et des animations éveillant la curiosité de chacun et de chacune.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-30T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-30T19:00:00.000+02:00

1



Plages de Baud 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

