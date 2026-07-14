Exploration botanique alliances cachées des plantes et des animaux Rue du Port Le Teich
dimanche 11 octobre 2026 · Rue du Port · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Exploration botanique alliances cachées des plantes et des animaux
Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich Le Teich Gironde
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 12:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Les plantes qui peuplent la Réserve ornithologique du Teich vous ont-elles déjà livré tous leurs secrets ? Quels rôles les roseaux, prunelliers, tamaris, chênes ou pins maritimes jouent-ils dans leurs écosystèmes ? Quelle importance pour la faune ? Équipés de loupes botaniques, vous arpenterez les sentiers de la Réserve en compagnie d’un animateur naturaliste. Une matinée en parfaite immersion dans un décor végétal typique des domaines endigués du bassin d’Arcachon.
Réservation obligatoire au 05 24 733 733. .
Rue du Port Réserve Ornithologique du Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Exploration botanique alliances cachées des plantes et des animaux
L’événement Exploration botanique alliances cachées des plantes et des animaux Le Teich a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Le Teich
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