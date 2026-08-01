Exploration de soi par la photographie Saint-Alban
dimanche 30 août 2026 · Saint-Alban
Informations pratiques
Saint-Alban
Exploration de soi par la photographie
Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Apporter
– un appareil photo numérique, reflex, hybride, ou compact,
– un ordinateur portable pour ceux qui en ont un (lecture et choix des images)
Atelier ouvert à tous
(à partir de 12 ans)
Déjeuner
sur place/ou sur le lieu de la balade, apporter son pique-nique
Découvrez Qui Vous êtes à travers la Photographie !
Et si vos photos vous révélaient bien plus que vous ne l’imaginez ?
Dans cet atelier, vous serez invité à poser un regard sensible sur ce qui vous entoure lors de la sortie, dans votre corps et ses émotions. Pas besoin d’être un expert en photo: ici, c’est votre vécu qui compte.
Un moment pour ralentir, ressentir, créer, et vous découvrir.
Une envie d’explorer.
Cadrer c’est choisir !
Apprendre à choisir, c’est s’exprimer librement et devenir créateur.
La photographie en tant qu’art ou en tant qu’outil créatif est un moyen d’apprendre à mieux se connaître et à s’exprimer afin de mieux se révéler. Un chemin vers soi même.
• Au retour de la sortie, analyse et commentaires des images de chacun. • Réalisation d’un book avec un choix de 6/10 images (tirages 10 x 15cm sur place) en fin d’atelier. .
Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 77 49 96
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English :
L’événement Exploration de soi par la photographie Saint-Alban a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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