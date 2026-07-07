AGENDA · Saint-Alban
Sunset yoga au chant des oiseaux spécial Nouvelle Lune Saint-Alban
mercredi 12 août 2026 · Saint-Alban
Informations pratiques
Saint-Alban
Sunset yoga au chant des oiseaux spécial Nouvelle Lune
Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Déposez la journée et laissez-vous envelopper par la lumière dorée du soir. Lieu à définir en fonction de la météo. .
Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 12 65 10
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English :
L’événement Sunset yoga au chant des oiseaux spécial Nouvelle Lune Saint-Alban a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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