Informations pratiques

Saint-Alban

Sunset yoga au chant des oiseaux spécial Nouvelle Lune

Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Déposez la journée et laissez-vous envelopper par la lumière dorée du soir. Lieu à définir en fonction de la météo. .

Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 12 65 10

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English :

L’événement Sunset yoga au chant des oiseaux spécial Nouvelle Lune Saint-Alban a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor